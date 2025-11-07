Óscar visita a Jimena en su viaje, la pasión los invade y Norma los descubre

Jimena lleva días nerviosa esperando la visita de alguien en Santa Clara y, aunque a Norma le ha dicho que es Leandro, en realidad es a Óscar a quien espera.

El hermano no dudó en aceptar la invitación de Jimena y se presentó en la casa de la montaña a escondidas.

Mientras ellos salen, Norma se queda viendo la tele hasta que encuentra el comercial del perfume Indian Savage, el que protagonizaron Óscar y Jimena durante su secuestro, con beso de película incluido. Entonces empieza a sospechar y va a buscarlos, y se encuentra con algo que no esperaba: Óscar y Jimena juntos, compartiendo un momento muy íntimo en un lugar espectacular.

Junto a una cascada, en plena naturaleza, rodeados de vegetación y de agua, se van quitando poco a poco la ropa y, lo que comienza como un juego y un baño, termina siendo un precioso primer encuentro de pasión a solas entre ambos.

Cuando Jimena regresa, con la promesa de volver a ver a Óscar, su hermana mayor la enfrenta y le dice lo que ha visto.

Norma se enfada muchísimo pero se da cuenta de que no puede juzgar a Jimena, porque ella también tiene cosas que esconder: nadie sabe que es amante de Juan Reyes. Por eso ni siquiera puede darle consejos a su hermana, ni quiere meterse en sus líos, Solo espera que no se equivoque.