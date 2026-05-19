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'Mañana es para siempre' llega muy pronto a Nova

El pasado separó a Eduardo y a Fernanda pero todavía se piensan. ¿Tendrá su relación aún una oportunidad? Mañana es para siempre llega muy pronto a las tardes de Nova.

Mañana es para siempre, muy pronto en Nova

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Nova
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Dos niños unidos por la inocencia y separados por la ambición de sus familias.

Una mujer que trabaja en el servicio de una adinerada familia ve como su hijo, que vive con ella, es expulsado de la hacienda porque es muy amigo de la hija de la familia.

Piensan que Eduardo quería aprovecharse de su hija cuando estaban jugando a las bodas, aunque entre ellos admiten que de mayor les gustaría casarse con uno como el otro.

La señora de la casa, Bárbara Greco, solo quería un pretexto para perjudicarlos.Y Eduardo y Fernanda fueron separados entre lágrimas.

Pero el amor verdadero no entiende de olvidos. Fernando regresa quince años después para buscar a Fernanda y pedirle que se case con él, tal y como imaginaron de pequeños. También se reúne con su enferma madre.

Pero se encuentra con que ¡Fernanda se va a casar con otro hombre!

Así que decide cambiar de nombre: ahora se llamará Franco. Y va a acercarse a la familia sin revelar quién es para vengarse por todo lo que le han hecho en su vida.

Pero Fernanda todavía sigue teniendo en su corazón a Eduardo y se pregunta qué hubiera pasado con ellos si hubieran podido seguir cerca.

Y el objeto de toda su venganza es Bárbara Greco, la mujer que se casó con el padre de Fernanda. Cuando ella llegó a la hacienda todo cambió.

Ahora Fernando y Eduardo se enfrentan a un pasado que no pueden cambiar y a un futuro que todavía espera por ellos. ¿Conseguirán unir sus vidas?

Mañana es para siempre llega muy pronto a Nova y también podrás verla en nuestra plataforma atresplayer.

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Mañana es para siempre, muy pronto en Nova

'Mañana es para siempre' llega muy pronto a Nova

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