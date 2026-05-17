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Alejandro descubre que su madre está viva

Las pruebas de ADN han dado a Alejandro una tremenda sorpresa. La mujer misteriosa es su madre Crisanta.

Alejandro descubre que su madre está viva

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Alejandro estaba esperando el resultado de las pruebas de identidad que prueben si es hijo o no de Crisanta. Y cuando va a recogerlas, ocurre la sorpresa. ¡El resultado es positivo! La mujer que han encontrado es, en efecto, su madre Crisanta. Victoria abraza a su amado y ninguno de los dos puede contener las lágrimas.

Después van a la casa en la que encontraron a la mujer y allí está. Entonces Alejandro se acerca poco a poco a ella, para no asustarla, y le pregunta si lo recuerda, ya que es su hijo y le dio la vida. La expresión de la cara de Crisanta se va relajando hasta formar una sonrisa. ¡Reconoce a su hijo!

Alejandro y su madre se abrazan después de 25 años separados

Ahora que la ha recuperado después de veinticinco años separados, creyendo que estaba muerta, Alejandro promete a su madre que no se van a separar nunca más, no va a permitirse volver a perderla.

Alejandro le pregunta si puede abrazarla y los dos se funden en un bonito abrazo al que llaman a unirse a Victoria.

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