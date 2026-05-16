Mahir Yilmaz quiere vengar la muerte de su padre, pero se enamora de Canfeza, la hija de su enemigo

Mahir Yılmaz es un comisario de policía especializado en la lucha contra el crimen organizado. La muerte de su padre cambió su vida para siempre y lo empujó a dedicar cada paso de su carrera a hacer justicia. Detrás de su carácter firme y disciplinado, se esconde también una sensibilidad que condiciona muchas de sus decisiones.

El honor es el eje que guía su forma de actuar, incluso cuando lo obliga a enfrentarse a dilemas personales complejos. Su objetivo es claro: vengarse de Kürşat Kilimci, el hombre que asesinó a su padre, y descubrir toda la verdad sobre sus actividades criminales.

Mahir Yilmaz y Canfeza Kilimci | Nova

Sin embargo, todo se complica cuando Mahir se enamora de Canfeza, la hija de Kürşat. A partir de ese momento, tendrá que enfrentarse a una lucha constante entre su sed de justicia y unos sentimientos que no puede controlar.