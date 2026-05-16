Cuento de una noche

En directoPROGRAMACIÓN TV

Papel interpretado por Burak Deniz

Mahir Yilmaz quiere vengar la muerte de su padre, pero se enamora de Canfeza, la hija de su enemigo

Mahir Yilmaz solo busca vengarse de Kürşat Kilimci, el hombre que acabó con la vida de su padre, pero todo cambia cuando se enamora de su hija, Canfeza.

Mahir Yilmaz quiere vengar la muerte de su padre, pero se enamora de Canfeza, la hija de su enemigo

Publicidad

Nova
Publicado:

Mahir Yılmaz es un comisario de policía especializado en la lucha contra el crimen organizado. La muerte de su padre cambió su vida para siempre y lo empujó a dedicar cada paso de su carrera a hacer justicia. Detrás de su carácter firme y disciplinado, se esconde también una sensibilidad que condiciona muchas de sus decisiones.

El honor es el eje que guía su forma de actuar, incluso cuando lo obliga a enfrentarse a dilemas personales complejos. Su objetivo es claro: vengarse de Kürşat Kilimci, el hombre que asesinó a su padre, y descubrir toda la verdad sobre sus actividades criminales.

Mahir Yilmaz y Canfeza Kilimci
Mahir Yilmaz y Canfeza Kilimci | Nova

Sin embargo, todo se complica cuando Mahir se enamora de Canfeza, la hija de Kürşat. A partir de ese momento, tendrá que enfrentarse a una lucha constante entre su sed de justicia y unos sentimientos que no puede controlar.

Nova» Series» Cuento de una noche» Personajes

Publicidad

Series

Déborah descubre que su hermana Crisanta está viva

Déborah descubre que su hermana Crisanta está viva

Kürşat Kilimci, el poderoso empresario que controla todo, incluso el destino de su hija Canfeza

Kürşat Kilimci, el poderoso empresario que controla todo, incluso el destino de su hija Canfeza

Mahir Yilmaz quiere vengar la muerte de su padre, pero se enamora de Canfeza, la hija de su enemigo

Mahir Yilmaz quiere vengar la muerte de su padre, pero se enamora de Canfeza, la hija de su enemigo

Un amor prohibido pone en jaque el mundo de Canfeza Kilimci
Papel interpretado por Su Burcu Yazgi Coşkun

Un amor prohibido pone en jaque el mundo de Canfeza Kilimci

Los hermanos Köroğlu vuelven a enfrentarse tras descubrir que el derrumbe no fue un accidente
Momento destacado

Los hermanos Köroğlu vuelven a enfrentarse al descubrir que el derrumbe del edificio no fue un accidente

Guillermina quiere recuperar el tiempo perdido con su hija Nora sin revelarle que es su madre
Momento destacado

Guillermina quiere recuperar el tiempo perdido con su hija Nora sin revelarle que es su madre

Guillermina no puede ocultar su emoción al reencontrarse con su hija Nora sin que la joven sepa que es su madre biológica. ¿Lo acabará descubriendo?

Leyla comienza a trabajar como chef para la familia Köroğlu para proteger a Eren y vigilar a Nur
Momento destacado

Leyla comienza a trabajar como chef para la familia Köroğlu para proteger a Eren y vigilar a Nur

Leyla entra a trabajar como chef en la mansión de los Köroğlu dispuesta a proteger a Eren y frenar los peligrosos planes de Nur, aunque no siempre pueda impedirlos.

Elsa y Andrés, cada vea más cerca de encontrar a su hija Eva: "Querer es poder"

Elsa y Andrés, cada vea más cerca de encontrar a su hija Eva: "Querer es poder"

Nova estrena Cuento de una noche, una historia de amor y venganza marcada por el destino

Nova estrena Cuento de una noche, una historia de amor y venganza marcada por el destino

Leyla y Mali se alían para destruir a Nur de una vez por todas

Leyla y Mali se alían para destruir a Nur de una vez por todas

Publicidad