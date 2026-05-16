Papel interpretado por Burak Deniz
Mahir Yilmaz quiere vengar la muerte de su padre, pero se enamora de Canfeza, la hija de su enemigo
Mahir Yilmaz solo busca vengarse de Kürşat Kilimci, el hombre que acabó con la vida de su padre, pero todo cambia cuando se enamora de su hija, Canfeza.
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Mahir Yılmaz es un comisario de policía especializado en la lucha contra el crimen organizado. La muerte de su padre cambió su vida para siempre y lo empujó a dedicar cada paso de su carrera a hacer justicia. Detrás de su carácter firme y disciplinado, se esconde también una sensibilidad que condiciona muchas de sus decisiones.
El honor es el eje que guía su forma de actuar, incluso cuando lo obliga a enfrentarse a dilemas personales complejos. Su objetivo es claro: vengarse de Kürşat Kilimci, el hombre que asesinó a su padre, y descubrir toda la verdad sobre sus actividades criminales.
Sin embargo, todo se complica cuando Mahir se enamora de Canfeza, la hija de Kürşat. A partir de ese momento, tendrá que enfrentarse a una lucha constante entre su sed de justicia y unos sentimientos que no puede controlar.
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