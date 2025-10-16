Pasión de Gavilanes

Las hermanas Elizondo: así han cambiado las protagonistas de Pasión de Gavilanes 20 años después

Basta con decir "¿Quién es ese hombre?" para que todos recuerden Pasión de Gavilanes. Pero no solo ellos marcaron historia: Norma, Sarita y Jimena Elizondo fueron el alma de la serie. Tres mujeres muy distintas, unidas por el amor, la fuerza y la familia. Veinte años después, sus actrices siguen siendo inolvidables para los fans.

Si decimos "¿Quién es ese hombre?, todos pensamos en los hermanos Reyes… pero ellas también dejaron una huella imborrable. Norma, Sarita y Jimena Elizondo fueron el corazón de Pasión de Gavilanes, tres mujeres distintas unidas por el amor, el coraje y la familia. Dos décadas después, sus actrices siguen muy presentes en la memoria de los fans.

Norma Elizondo (Danna García)

Norma, interpretada por Danna García, fue la mayor de las hermanas Elizondo: una mujer fuerte, sensible y con un gran sentido de la justicia. Su historia de amor con Juan Reyes nos recordó que el amor verdadero puede superarlo todo.

Danna García es Norma Elizondo
Danna García es Norma Elizondo | Nova

Tras el fenómeno de Pasión de Gavilanes, la actriz protagonizó otras telenovelas de éxito como La traición, Qué bonito amor, Corazón partido o Un gancho al corazón. También la vimos en El señor de los cielos, Alguien te mira y Las Amazonas.

Además, ha participado en películas como El cielo en tu mirada, Karma, Amor a fuego lento o Mientras Cupido no está, y ha incursionado en el teatro con la obra Extraños en un tren.

En los últimos años, Danna se ha centrado en su vida personal y en su papel como madre. En sus redes sociales suele compartir momentos junto a su hijo, desde felicitaciones navideñas hasta viajes.

También, publica contenidos de sufaceta profesional e, incluso, la hemos visto en España junto a otro protagonista de Pasión de Gavilanes, Juan Alfonso Baptista, quien daba vida a Óscar Reyes.

Jimena Elizondo (Paola Rey)

Jimena Elizondo, papel interpretado por Paola Rey, es la más coqueta y alegre de las tres hermanas en Pasión de Gavilanes. Jimena conquistó a los espectadores con su simpatía y su historia de amor con Óscar Reyes, llena de química y humor.

Paola Rey
Paola Rey | Nova

La actriz siguió brillando en la televisión con telenovelas como La mujer en el espejo, Montecristo, Las detectivas y el Víctor o El novicio rebelde. También, se aventuró en el cine con películas como Como el gato y el ratón, Espejos, La Man Cave o Sofía. Y, participó en el programa Masterchef Celebrity logrando conquistar al jurado.

En redes sociales, Paola se muestra tal y como es. La vemos posando con sus dos hijos y para marcas importantes, así como promocionando productos de belleza. Además, también aparece con algunos de sus antiguos compañeros de Pasión de Gavilanes y descubrimos su pasión por la cocina.

Sarita Elizondo (Natasha Klauss)

Sarita, papel intepretado por Natasha Klauss, fue la más reservada e intelectual de las hermanas Elizondo en Pasión de Gavilanes, pero también la que más evolucionó a lo largo de la historia. Su relación con Franco Reyes, llena de pasión y conflictos, es una de las más recordadas de la telenovela.

Natasha Klauss es Sarita Elizondo
Natasha Klauss es Sarita Elizondo | Nova

La actriz continuó su carrera con una sólida trayectoria en televisión. La hemos visto en producciones como La Tormenta, Doña Bárbara, El señor de los cielos, Café con aroma de mujer, Primate o Rojo Carmesí. Su versatilidad y fuerza interpretativa la han mantenido como uno de los rostros más reconocidos del género.

En lo personal, Natasha comparte con frecuencia momentos de su vida familiar con su padre e hijas y momentos de su faceta profesional en redes, donde conserva una legión de seguidores fieles desde los tiempos de Pasión de Gavilanes. Su amor por los animales también queda reflejado en Instagram.

