Cuento de una noche

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Papel interpretado por Gürkan Uygun

Kürşat Kilimci, el poderoso empresario que controla todo, incluso el destino de su hija Canfeza

Controlador, implacable y dispuesto a todo, Kürsat se convierte en el principal obstáculo para Mahir y Canfeza.

Kürşat Kilimci, el poderoso empresario que controla todo, incluso el destino de su hija Canfeza

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Nova
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Kürşat es un poderoso empresario de Denizli, respetado de puertas hacia fuera, pero con una doble vida marcada por actividades ilegales. De carácter imponente y gran capacidad para manipular a quienes le rodean, es un hombre acostumbrado a controlar cada situación a su favor.

Como padre, se muestra dominante y controlador, decidido a imponer su voluntad y proteger su imagen a cualquier precio. Esa obsesión por el poder y las apariencias lo convierte en el principal villano de la historia, dispuesto a todo para separar a Mahir de su hija, Canfeza.

Canfeza Kilimci y Mahir Yilmaz
Canfeza Kilimci y Mahir Yilmaz | Nova

Su objetivo es claro: mantener intacto su imperio económico, preservar su fachada pública y evitar que salga a la luz la verdad sobre su pasado, incluida su implicación en la muerte del padre de Mahir.

Para lograrlo, no dudará en tomar decisiones extremas, como obligar a Canfeza a casarse con un socio que pueda ayudarle a salir de sus deudas y de los conflictos derivados de sus negocios ilegales.

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