Kürşat Kilimci, el poderoso empresario que controla todo, incluso el destino de su hija Canfeza

Kürşat es un poderoso empresario de Denizli, respetado de puertas hacia fuera, pero con una doble vida marcada por actividades ilegales. De carácter imponente y gran capacidad para manipular a quienes le rodean, es un hombre acostumbrado a controlar cada situación a su favor.

Como padre, se muestra dominante y controlador, decidido a imponer su voluntad y proteger su imagen a cualquier precio. Esa obsesión por el poder y las apariencias lo convierte en el principal villano de la historia, dispuesto a todo para separar a Mahir de su hija, Canfeza.

Canfeza Kilimci y Mahir Yilmaz | Nova

Su objetivo es claro: mantener intacto su imperio económico, preservar su fachada pública y evitar que salga a la luz la verdad sobre su pasado, incluida su implicación en la muerte del padre de Mahir.

Para lograrlo, no dudará en tomar decisiones extremas, como obligar a Canfeza a casarse con un socio que pueda ayudarle a salir de sus deudas y de los conflictos derivados de sus negocios ilegales.