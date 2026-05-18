Nur manipula a Suat haciéndole creer que su padre ha perdido la cabeza para que se convierta en el cabeza de familia

Nur ya no sabe qué hacer para sembrar el caos entre la familia Köroğlu. Su último plan consiste en confundir a Vedat y hacerle creer que está viendo el fantasma de su mujer, fallecida hace ya varios años. Para ello, con la ayuda de Mali, busca entre las personas sin techo a una mujer con un parecido razonable a la madre de Suat y consigue encontrarla.

La mujer se presenta en la habitación del padre de Dilara y él, al verla, se queda completamente en shock. Sin pensárselo dos veces, le dispara y la deja gravemente herida. Para no levantar sospechas, en lugar de llamar a una ambulancia, Mali la lleva al hospital, donde tienen que intervenirla de urgencia para salvarle la vida.

Nur jamás imaginó que Vedat reaccionaría de esa manera, pero consiguen encubrir lo sucedido asegurando que el marido de la mujer fue quien le disparó.

Ahora, el siguiente paso de la exmujer de Tufan es convencer a Suat de que su padre ha perdido la cabeza y manipular a toda la familia para quedarse finalmente con su fortuna cuando elijan a un tutor legal. ¿Conseguirá llevar a cabo su plan?

A la mañana siguiente, tras recuperarse del shock, Vedat manda llamar a Nur y a Leyla. A la chef le confiesa que no se fía de ella y le advierte de que va a vigilarla muy de cerca. Y a Nur le pide que recoja sus cosas y abandone la villa, pero ella consigue manipularlo una vez más y le hace creer que Eren podría estar detrás del derrumbe del edificio.

El patriarca de los Köroğlu no tarda en enfrentarse a Eren. Nur ha sembrado la duda en su cabeza y ahora sospecha que el joven conspira contra él. Sin embargo, el hijo de Handan le asegura que no tiene nada que ver con lo ocurrido y le pide que recapacite.

Mientras tanto, Suat y Nur se reúnen y él le confiesa su preocupación: si su padre descubre que fue él quien mató a Handan, las consecuencias podrían ser devastadoras. La madre de Civan aprovecha el momento para insistirle en que Vedat tiene problemas mentales y le recuerda que llegó a confundir a su difunta esposa con una mujer sin hogar. Además, le anima a convertirse en el nuevo cabeza de familia y le asegura que sus hermanas lo apoyarán.