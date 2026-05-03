Los momentos maternales más emotivos de las series de Nova

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Norma se preocupa por su madre y esta le desea felicidad a su hija, a pesar de estar enfadadas

Norma salió de su boda para ir a ver cómo estaba Gabriela. Mientras se casaba con Juan, el amor de su vida y eterno enemigo de su madre, esta presenció un tiroteo en otra iglesia. Norma se enteró y acudió a la hacienda para comprobar que su madre estaba bien. Aunque al principio Gabriela le dijo que no era necesario que fuese Norma le dejó claro que se preocupa por ella. Y al final las dos se fundieron en un abrazo mientras Gabriela le deseaba felicidad por su boda.