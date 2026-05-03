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Día de la madre

Los momentos maternales más emotivos de las series de Nova

Con motivo del día de la madre recordamos algunos momentos de nuestras series entre madres e hijas o hijos que nos han encantado. Vota por tu favorito.

Los momentos maternales más emotivos de las series de Nova

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Nova
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Repasamos los momentos más bonitos y memorables de madres con sus hijos vistos en las series de Nova.

Pasión de gavilanes, El amor invencible o Me atrevo a amarte nos han dejado escenas que nos emocionan y en un día como hoy más.

Puedes votar por tu momento favorito.

Los 6 momentos más maternales de las series de Nova

  1. 1

    Ana Julia llama mamá a Leona por primera vez

    En la vida de toda madre hay un momento inolvidable: cuando su hijo o hija la llama mamá por primera vez. Como ocurre en El amor invencible. Tras años separadas, Leona y Ana Julia protagonizan una escena cargada de ternura en la que regala un vestido precioso que ha a mano con la máquina de coser a su vez de su abuelita biológica. “Cuando vi el color azul supe que era perfecto para ti, porque te mereces el mar y el cielo entero” le dice Leona a su hija. ¡Es para llorar de bonito!

  2. 2

    Norma se preocupa por su madre y esta le desea felicidad a su hija, a pesar de estar enfadadas

    Norma salió de su boda para ir a ver cómo estaba Gabriela. Mientras se casaba con Juan, el amor de su vida y eterno enemigo de su madre, esta presenció un tiroteo en otra iglesia. Norma se enteró y acudió a la hacienda para comprobar que su madre estaba bien. Aunque al principio Gabriela le dijo que no era necesario que fuese Norma le dejó claro que se preocupa por ella. Y al final las dos se fundieron en un abrazo mientras Gabriela le deseaba felicidad por su boda.

  3. 3

    Gabriela abraza a Sara en su boda después de haber estado a punto de perderla

    Cuando sara y Franco se casaron en Pasión de Gavilanes, Gabriela ya se había reconciliado con le mundo y con sus hijas Con la enemistad tan grande que tenía con los hermanos Reyes, fue capaz de aceptarlos al darse cuenta de que eran buenos hombres para sus hijas. ¡No podía parar de abrazar a Sarita!

  4. 4

    Lo que toda madre quiere: vivir con sus hijas para siempre

    Tras quedar libre del secuestro, Gabriela salió con el corazón ablandado y solo quería lo que quiere cualquier madre: tener a sus hijos y a su familia cerca. Aquí lo dejaba bien claro: su sueño sería vivir todas juntas en la hacienda con sus respectivos maridos y descendencia.

  5. 5

    Gabino dice a Carmen que ella siempre será su madre

    Gabino está muy confuso en Me atrevo a amarte, porque ha descubierto a sus 25 años que su madre biológica es una mujer a la que no conocía. Pero para él su verdadera madre sigue siendo Carmen, la que lo crío y lo cuidó toda la vida y a la que más quiere. Y así se lo hace saber. Carmen sufre mucho por si por todo lo que está pasando le quitan de su lado a su Gabino. Esperemos que no y que puedan seguir juntos toda la vida.

  6. 6

    Déborah recupera al hijo que creyó muerto por 25 años

    Déborah ha vivido 25 años de su vida pensando que su hijo murió al dar a luz, pero ahora sabe que ¡se lo quitaron de las manos y que está vivo! Por supuesto, no para hasta encontrarlo y así da con Gabino. Nada le hace más feliz que tenerlo a su lado. Quiere recuperar el tiempo perdido, aunque pasa lo contrario que con Carmen. El hijo que salió de sus entrañas y ella son dos absolutos desconocidos que van acercando posturas poco a poco.

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