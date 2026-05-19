Tensión entre los Köroğlu: Suat quiere incapacitar a Vedat, pero Dilara y Ashen se oponen

Suat se ha dejado manipular por Nur y ahora está decidido a destronar a su padre tras la última locura que cometió: disparar a una mujer que se parecía a su difunta esposa, una trampa ideada por la malvada madre de Civan para desestabilizarlo.

El hijo mayor de Vedat reúne entonces a sus hermanas para tomar una importante decisión familiar. Su propuesta es clara: asignar un tutor legal a su padre para evitar que vuelva a poner en peligro a todos. "La era de Vedat Köroğlu ha llegado a su fin", sentencia con firmeza.

Sin embargo, Ashen se opone frontalmente. Dilara también duda de que esa sea la solución y teme que internar a su padre en un psiquiátrico termine destruyéndolo por completo. "Eso haría que se volviera loco del todo", asegura.

Suat intenta tranquilizarlas y les propone votar la decisión durante la cena. Mientras tanto, Nur escucha la conversación a escondidas y se lleva una gran decepción al descubrir que Suat no pretende quedarse con todo el poder de la familia, sino compartir la responsabilidad con sus hermanas.

Desesperado por conseguir apoyo, Suat pide ayuda a Murat para convencer a Ashen. Él acepta intervenir, pero la gran pregunta es inevitable: ¿lograrán apartar definitivamente a Vedat como líder de los Köroğlu?