El juez dicta sentencia: Valeria es condenada y comienza su calvario al ingresar en prisión

El testimonio de Mateo podría ser decisivo para cambiar el rumbo del juicio contra Valeria, acusada de usurpar la identidad de Natalia. El joven ingeniero asegura ante el juez que su esposa jamás hizo un uso indebido de las propiedades, bienes o herencia de Natalia, sino todo lo contrario. Explica que el único interés de la hija de Daniela fue mejorar el legado y las propiedades de la familia Moncada.

Sin embargo, la declaración del hijo de Hilario no surte el efecto deseado, y el juez condena a Valeria a un año de prisión. La joven no puede ocultar su tristeza, mientras que Iker, su abogado, le pide paciencia, pues tiene la intención de impugnar la sentencia. Sus padres, Daniela y Ernesto, entre lágrimas, le aseguran que no la abandonarán y que harán todo lo posible para reducir su condena.

Tras la toma de huellas y fotografías, Valeria ingresa en prisión. Su mayor preocupación es su bebé: no quiere que nazca tras las rejas. Cuando Mateo la visita, ella le expresa su angustia, y él intenta tranquilizarla asegurándole que se hará cargo del niño si ella sigue en prisión en el momento del parto. Valeria agradece su apoyo, especialmente porque ya no son pareja y están distanciados. Sin embargo, en el fondo teme que él intente quedarse con la patria potestad del pequeño, privándola de su derecho a ser madre cuando recupere su libertad.