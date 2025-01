La amistad entre Valeria y Natalia es profunda, pero un accidente cambia el futuro de ambas

Han pasado 15 años y en Madrid se ha forjado una gran amistad entre dos jóvenes rechazadas por sus padres y a las que mandaron lejos para que no interfirieran en sus vidas. Valeria y Natalia han vivido juntas desde que se conocieron en el internado español. Han pasado todo tipo de vicisitudes y entre las dos, ha surgido una amistad inquebrantable.

Ninguna de las dos ha recibido visita de algún ser querido en México, aunque tanto Natalia como Valeria ha estado recibiendo un dinero mensualmente para pagar sus estudios universitarios. Valeria tiene planes de regresar a México para intentar conocer quién es el benefactor que ha estado pagando dinero durante todo este tiempo y, de paso, preguntarle qué sabe de sus padres. Por su parte, Natalia no tiene ninguna intención de regresar. Aborrece la vida en el campo y no soporta ni a su padre ni, por supuesto a Freda. Quiere vivir la vida y cuanto más lejos de ellos, mejor.

Natalia sólo tiene ojos para su novio Tony. Se trata de un pequeño delincuente que no le gusta nada a Valeria. Pero Natalia está feliz junto a él y no le importa vivir aventuras y la vida al límite si no es con su novio. Aunque a Valeria no le gusta Tony, la amistad que hay entre ambas es más fuerte que nada en el mundo y deciden estar juntas y apoyarse siempre. Intercambian collares y pulseras como signo de complicidad y amistad.

Sin embargo, la cosas están a punto de torcerse de una manera irreversible. Natalia tiene previsto viajar a Marruecos con su novio y le pide a Valeria que les acompañe. No saben que Tony ha escondido en los bajos del coche un cargamento de drogas que tiene que entregar en el destino. La policía ha recibido un chivatazo; Tony y Natalia deben salir corriendo y obligan a Valeria a acompañarles, aunque ella se resistía en un principio. Durante la huida tienen un grave accidente que deja a Natalia y a Tony inconscientes.

Valeria piensa que su mejor amiga está muerta y sabe que si la policía les pilla, acabará en la cárcel con una severa condena. Por eso decide salir corriendo y coger los documentos y el bolso de su amiga. No sabe qué le depara el futuro, pero lo primero es salir de ese lugar. Una vez que logra calmarse, Valeria piensa que lo mejor es regresar a México e intentar empezar allí una nueva vida. Para salir de España se la juega y se hace pasar por su amiga Natalia. Nadie se da cuenta y es entonces cuando decide adoptar la personalidad de su amiga y evitar que le sigan el rastro. Su siguiente objetivo es coger un avión de regreso s México.