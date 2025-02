¡Escándalo en la hacienda! Alfonso descubre la traición de Fedra con su amante Gabino y se desata el caos

Alfonso pierde los papeles cuando Luis le confiesa que Fedra y Gabino son amantes. Valeria sale en defensa del trabajador de su padre y revela que ella misma los vio en actitud cariñosa en un cuarto abandonado de la hacienda Moncada. Sin embargo, Alfonso se niega a aceptar que su esposa lo haya traicionado. Gabino, que está presente, niega haber tenido relaciones con Fedra. Alfonso, fuera de control, termina golpeándolo brutalmente.

Hilario decide despedir a Gabino de la hacienda, pero el amante de Fedra amenaza a Luis por haber revelado su relación. Como consecuencia del caos desatado, el padre de Mateo se ve obligado a despedir también a Luis.

Enfurecido, Alfonso busca a su mujer para pedirle explicaciones. Fedra lo niega todo rotundamente. Valeria le suplica que deje de mentir y se sincere: "Yo te descubrí con Gabino y me prometiste que no volveríais a veros, pero rompiste tu palabra", le reprocha la esposa de Mateo.

A pesar de la evidencia, Fedra se hace la inocente y niega la relación. "No hay pruebas en mi contra. No puedes dudar de mí. Yo no te he sido infiel como Mariana", asegura a Alfonso, tratando de manipularlo una vez más.

Al ver que su marido desconfía de su palabra, Fedra acaba abandonando el rancho y no sin antes declararle la guerra a Valeria. La mujer de Mateo sospecha que fue ella quien orquestó un plan maquiavélico para hacerse con su móvil y recuperar las fotos del testamento de su madre Mariana.