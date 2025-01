¡Amor prohibido! Valeria descubre que Mateo se va a casar con Melisa y rompe con él

Valeria sobrevive al ataque de Gabino, sin saber que su agresor es un trabajador de la hacienda Moncada bajo las órdenes de Freda. Cuando la malvada esposa de Alfonso descubre que la joven ha recuperado las fotos y videos del móvil robado, entra en pánico, temiendo que su esposo no consiga la herencia de Mariana. Incapaz de eliminar a la hija de Alfonso, le anuncia que Mateo se casará con Melisa para hacerla sufrir.

Destrozada al verificar que la boda de Melisa y Mateo es real, Valeria recuerda la última vez que vio a su novio: cuando despertó en el hospital tras recibir dos puñaladas de Gabino que casi le cuestan la vida. Ella creía que iban a formalizar su relación, pero no imaginaba que él aceptaría casarse con Melisa para no perder a su hijo.

Valeria se encuentra con Mateo en la cabaña para exigirle una explicación. Él le confiesa que su matrimonio con Melisa será temporal y que su intención es divorciarse de ella cuando el bebé nazca.

Mateo le suplica que no lo deje, pero Valeria se niega a ser su amante. "Tenemos que decirnos adiós. Olvídame", le dice. Desesperado, el hijo de Hilario, que no puede vivir sin ella, le pide que se quede a su lado. "Eres lo mejor que me han pasado en la vida. Por favor, no me dejes".

Ambos están destrozados. Se aman, pero, la inminente boda de Mateo con Melisa, los acaba separando. Valeria se desahoga con Elena, mientras Hilario intenta consolar a su hijo, aunque ninguno encuentra alivio en sus palabras.