Victoria se despide entre lágrimas de su yegua Briosa

Desde el principio vimos la relación tan especial que tenía Victoria con su yegua Briosa. No se separaban y ojalá hubiera seguido siendo así.

Victoria puso en manos de Alejandro lo que más quería en el mundo. A partir de ahora iba a vivir en su rancho donde podría verla todos los días. Eso no era una separación. Aunque ya costó las lágrimas de Victoria.

Pero una noche algo ocurrió. Un jinete malvado llegó al rancho y produjo que Briosa saliera de la casa y se iniciase una persecución que terminó de la peor manera posible.

Briosa saltó al río y allí perdió la vida.

Victoria ha perdido lo más valioso que tenía en su vida y ahora no encuentra consuelo en nada.

Por eso le organiza un emotivo acto de despedida mientras se abraza desconsolada a Alejandro que la acompaña y le promete que está haciendo todo lo posible por encontrar quién fue la persona que generó esa desgracia.