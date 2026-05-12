Amor en el estanque: Victoria perdona a Alejandro y vuelven a estar juntos

Después de que Victoria escuchara cómo Alejandro le decía a su tía Déborah que había encontrado al amor de su vida en Victoria y que no iba a dejar que nada ni nadie lo separar de ella, la muchacha se acerca a él.

Lo encuentra bañándose en una estanque del río, un paraíso natural donde empiezan hablando y terminan bañándose y comiéndose a besos.

Alejandro le dice que, aunque nunca se perdone el error que cometió, dejar embarazada a Lucrecia, no va a parar de amarla. Entonces ruega que le perdone por el beso robado y cuando ella se pregunta a qué beso se refiere la atrae hacia él y se funden en un apasionado beso.

Victoria termina como él, los dos sin ropa bañados en una piscina de agua natural. Se los ve tan felices juntos y nos pone tan felices verlos juntos de nuevo. ¡Sonríen el uno por el otro! Porque se aman y pueden disfrutar de su compañía otra vez.

Alejandro no entiende qué le habrá hecho cambiar de opinión porque la veía muy convencida de no perdonarla nunca. Pero ella asegura que está segura de amarlo, de querer estar con él y de defender su amor. Y será la primera en apoyarlo para que esté con su hijo siempre que lo necesite.

¡Ay cuando se enteren de que en realidad el padre del hijo de lucrecia no es él!

Pero en medio del momento bonito Victoria menciona que puede que haya aparecido un comprador para la hacienda. ¡Van a perderla!

Y Alejandro se pregunta si se le habrá adelantado algún comprador. ¡Porque quiere comprarla él! Pero es un secreto para darle una sorpresa.

Victoria siente que si están juntos podrán superar todo, hasta dejar la hacienda. Y él admira de ella esa fortaleza que tiene en la vida.