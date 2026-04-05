Me atrevo a amarte

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Valente prohíbe a Alejandro ver más a Victoria

Alejandro y Victoria cada vez están más enamorados, aunque el padre de la chica solo intente separarlos.

Valente prohíbe a Alejandro ver más a Victoria

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Valente ya tiene casi todo el dinero para saldar la deuda y recuperar su rancho.

Le dice a Alejandro Sánchez-Guerra que Victoria no va a trabajar más para él y además le prohíbe acercarse a ella.

Pero entonces Victoria que se pregunta por qué tuvo que enamorarse justo de él recuerdan un romántico momento que vivieron juntos.

Un picnic en medio de una piscina de agua natural, en plena naturaleza, esa que tanto le gusta a Victoria.

Además ella le hizo un regalo muy especial: un hilo rojo que significa que mientras lo lleven siempre estarán unidos.

Mientras Alejandro sufre por las palabras que le acaba de dedicar Valente, se agarra al hilo rojo mientras piensa que ella ya no quiere hablar con él.

¿Se acabará su relación cuando se acaben los negocios de Alejandro con Valente?

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