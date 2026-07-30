Canfeza desenmascara a Sare ante todos y revela su gran mentira: "No es una Kilimci"

Canfeza no puede seguir ocultando por más tiempo que Sare no es hija de Kürşat y decide comunicárselo por teléfono. A él le cuesta asimilar la noticia y, al principio, cree que la mujer de Mahir está equivocada. Nunca dudó de las palabras de Handan porque demostró que Ozan sí era hijo suyo, pero, en esta ocasión, la mujer le ha mentido.

Kürşat está dispuesto a hablar con Sare para aclarar lo ocurrido, pero Canfeza le pide que guarde silencio hasta comprobar si la mujer de Salih termina sincerándose y contando la verdad por sí misma.

Para Kürşat, Canfeza es su verdadera hija y le promete que, mientras él siga vivo, siempre velará por su bienestar.

Además, durante la conversación con su padre, la joven descubre que su hermano Ozan tiene una hija pequeña que ha venido a pasar unos días a casa de los Kilimci.

Más tarde, la mujer de Mahir termina desenmascarando a Sare. Al principio, le pregunta por qué quiere llevar el apellido de su familia y la mujer de Salih responde que es lo normal, puesto que es hija de Kürşat.

Al comprobar que su amiga continúa fingiendo, Canfeza le confiesa que la escuchó hablar con Handan sobre el asunto. Sare termina revelándole la verdad, aunque intenta justificarse asegurando que la madre de Ozan también la engañó a ella y le hizo creer que Kürşat era su verdadero padre.

Al verse descubierta y quedar en evidencia por sus mentiras, Sare decide marcharse de la mansión de los Yilmaz. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, Canfeza revela delante de todos que Sare no es una Kilimci.

Todos quieren saber por qué les ha mentido y ella responde con sinceridad: "Me gustaba ser la hija de Kürşat".

Más tarde, Sare recoge sus pertenencias en casa de su madre, Handan, y se lleva consigo varias joyas. ¿De quién serán? Su progenitora intenta impedírselo, pero no lo consigue.

La joven está muy enfadada con ella por haberle mentido y por haber provocado que quedara como una impostora ante los Kilimci y los Yilmaz. "Me voy a un lugar donde no puedas encontrarme", le dice la mujer de Salih antes de marcharse.