Augusto propone a Elisa marcharse juntos de La Ermita. ¿Qué hará con Damián?

Augusto pide reunirse con Elisa en las tierras que quiere vender. Y tienen una conversación. Él admite que murió el día que murió su esposa y que la dejó huérfana sin protegerla y ahora quiere reparar el daño que le hizo.

Elisa solo le pide a cambio que le deje estar con Damián, pero él piensa que alguien debe pagar por la traición de Estefanía y Rosendo.

Augusto le hace una propuesta a Elisa, porque sabe que no son una familia con Carmina por el medio. Quiere que venda también el invernadero para que se vayan los dos solos y juntos sin mirar atrás y empezar una nueva vida.

A un lugar donde puedan enterrar el pasado y ser de nuevo una familia. “Eres lo único que me queda Elisa, eres lo único que tengo”, le dice Augusto a su hija Elisa.

Ya no le importa nadie más. Y aunque Elisa no quiere renunciar a Damián porque lo ama ¡acepta la propuesta de irse con Augusto!

Lo que ella pide es irse después de que Lolita se case. Y Augusto le pide a su hija que no puede hablar con nadie de esos planes. Ella quiere hablar con Damián. Pero Augusto no quiere que nadie se entere y se interponga en su decisión.

Damián se presenta en casa de Elisa pero para buscar a Augusto. Lo que quiere es ¡pedirle la mano de su hija! Le pide perdón por haber intentado casarse sin su consentimiento y Augusto le pide perdón a él por amenazarlo.

Damián le asegura además que si se niega se marchará con Elisa cualquier día porque todo lo que le importa es estar junto a ella. ¡Elisa no puede creerlo! Y además Augusto no dice que no, solo dice que se lo tiene que pensar. Pero eso ya todos lo interpretan como un sí.