Audiencias Julio
Nova (1,8%), cadena femenina líder a más distancia de su rival
Nova (1,8%) cadena femenina líder con la mayor distancia con su directa competidora en cinco años y medio. Logra las series más vistas entre esta oferta, Emanet, Cuidado con el ángel y Mañana es para siempre.
Publicidad
Nova (1,8%) vuelve a ser cadena femenina líder, aumentando la ventaja con su inmediata competidora a cerca de +1 punto, la mayor distancia desde diciembre de 2020. Es la temática líder de lunes a viernes (2%) y también en las franjas de Sobremesa (2,3%), Tarde (3,1%) y Prime Time (1,9%) a diario.
Tiene las series más vistas en temáticas con Emanet (2,9% y 265.000), Cuidado con el ángel (2,9% y 241.000) y Mañana es para siempre (3,1% y 229.000), todas líderes. También, lideran Cuento de una noche (1,9% y 211.000) y Abismo de pasión (2,3% y 205.000). Además, superan a su directa competidora La tormenta (1,7% y 148.000), Cabo (1,3% y 98.000) y Esposa joven (1,1% y 64.000).
Publicidad