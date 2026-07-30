Augusto da una respuesta a Damián sobre su petición de casarse con Elisa

A pesar de que Damián ha pedido la mano de Elisa, la chica no puede parar de llorar. Ahora que tiene la oportunidad de recuperar el cariño de su padre ¡tiene que elegir entre él o el hombre del que está enamorada!

Damián acude a casa de Augusto para que le dé una respuesta sobre su idea de casarse con Elisa.

Augusto le dice que no puede confiar en él de la noche a la mañana y Damián va a ganarse esa confianza. Así que le va a poner a prueba durante un tiempo. Damián le pregunta cuánto tiempo, porque quiere casarse cuanto antes. Pero Augusto necesita saber primero si la ama de verdad.

Florencia le cuenta a su padre que se va a quedar en La Ermita para obedecer todo lo que le pida Alfonsina porque dice que no está hecha para vivir en la miseria.

La situación económica de su padre es muy mala así que se va a quedar por los dos.

Lo primero que va a hacer Alfonsina es comprarle un coche, pero a la hora de pagarlo hay un problema: en su tarjeta no hay fondos y no se explica por qué. Hasta que descubren que en la procesadora no funcionan las cosas como deberían, porque no hay habaneros porque no hay fondos para pagarlos.

¿Cómo reaccionará Florencia cuando vea estos problemas de dinero?