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Mahir deja sin palabras a Canfeza con una romántica sorpresa por su cumpleaños

El comisario lleva a su mujer hasta una cala paradisíaca para celebrar su cumpleaños junto a sus seres queridos.

El comisario lleva a su mujer hasta una cala paradisíaca para celebrar su cumpleaños junto a sus seres queridos.

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Mahir no deja de sorprender a Canfeza. Está tan enamorado de ella que, con motivo de su cumpleaños, decide llevarla a un lugar muy especial.

La hija de Kürşat se muere de ganas de saber adónde van, pero el comisario no suelta prenda. Quiere que todo sea una sorpresa para su mujer y, una vez más, consigue dejarla sin palabras.

Mahir la lleva hasta una preciosa cala en la que están completamente solos, acompañados únicamente por una autocaravana instalada sobre la arena. El hijo de Süreyya ha cuidado hasta el más mínimo detalle y ha preparado un desayuno por todo lo alto junto al mar. Canfeza no puede estar más feliz.

A la amiga de Sare le gusta tanto el plan que empieza a plantearse la posibilidad de comprarse una camper para recorrer playas y otros rincones junto a Mahir.

Mahir vuelve a sorprender a Canfeza

"Tenemos la playa para nosotros", dice Canfeza, sonriente. Sin embargo, cuando menos se lo espera, aparecen los Yilmaz y los Kilimci para celebrar con ella su cumpleaños.

Kürşat también tiene preparado un regalo muy especial. Su padre le ha comprado una bicicleta, algo con lo que la joven siempre había soñado cuando era pequeña y que, por fin, puede disfrutar. Canfeza le agradece el detalle y también da las gracias a su marido, responsable de organizar toda la sorpresa.

Por la noche, Canfeza no puede dejar de contemplar las estrellas, mientras Mahir disfruta al verla tan feliz. Ambos se dedican unas románticas palabras de amor.

"Tú eres mi única estrella", le confiesa Mahir a su mujer antes de dejarse llevar juntos por la música.

Mientras bailan, recuerdan algunos de los momentos más importantes que han vivido como pareja. ¡Qué romántico! Canfeza y Mahir vuelven a conquistarnos con una celebración llena de amor, sorpresas y emoción.

Canfeza y Mahir nos vuelven a regalar un momento único
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