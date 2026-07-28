Canfeza deja sin palabras a Mahir con una inesperada propuesta tras la romántica sorpresa con la que él recrea una noche bajo las estrellas

Mahir y Canfeza pasan la noche en casa de un amable anciano después de que una de las ruedas de su vehículo se pinche cuando regresaban a casa.

A la mañana siguiente, el joven matrimonio se despide de él y el nieto de Afet finge tener la dirección exacta del lugar en el que podría encontrarse Gökçe, la esposa de Ozan e hija de Raşit. Sin embargo, todo resulta ser una mentira.

El hijo de Süreyya tiene preparada otra sorpresa para Canfeza y está dispuesto a cumplir su propósito de enamorarla en tan solo dos días. Para conseguirlo, la lleva hasta un viejo almacén, donde la hija de Kürşat se queda sin palabras al descubrir lo que su marido ha organizado para ella.

Mahir ha iluminado la planta superior del almacén con estrellas para demostrarle a su esposa que no hay nada que se le resista. "Te he bajado las estrellas", le dice el amigo de Salih.

Para que la velada sea perfecta, Mahir pone música y baila con su mujer bajo las estrellas. Canfeza vuelve a caer rendida a sus pies, y no es para menos: todos los deseos de la joven parecen convertirse en órdenes para su detallista marido.

A la mañana siguiente, Canfeza le confiesa a su pareja que la ha hechizado con la sorpresa de la noche anterior y le revela lo mucho que lo quiere. Tanto es así que le hace una impactante propuesta: quiere tener un hijo lo antes posible.

"Quiero que nuestro legado perdure en el futuro", le dice la joven a su marido. Mahir está de acuerdo con ella, ya que él también desea convertirse en padre. ¡Cómo nos gusta esta pareja!