Mahir rechaza el imperio de su abuelo Asaf sin saber que su vida corre peligro

Mahir cena junto a varios altos mandos de la Policía en un restaurante cuyo propietario resulta ser amigo de Canfeza. Sus superiores se muestran muy satisfechos con su trabajo y, especialmente, con la forma en la que ha llevado el caso de Raşit, el inspector de Policía que era amigo de su padre, Mehmet, y que murió entre sus brazos.

"Tenemos cosas planeadas para ti", le aseguran, orgullosos de su trayectoria. Ante estas palabras, el hijo de Süreyya responde que acatará las órdenes que reciba sin poner ninguna objeción.

Después de la cena, mientras regresan a casa, Canfeza pregunta a su marido si existe la posibilidad de que tengan que mudarse a otro lugar. Mahir le explica que hará lo que sus superiores consideren oportuno.

Al llegar a su hogar, el comisario se encuentra con su abuelo esperándolo en la puerta. Asaf quiere hablar con él para hacerle una importante propuesta: desea que Mahir se haga cargo de sus negocios cuando él ya no esté y se convierta en el cabeza de familia.

Asaf no quiere dejar toda su fortuna en manos de su hijo Ferman, ya que teme que termine despilfarrando el patrimonio que tanto esfuerzo le ha costado construir. Sin embargo, Mahir le recuerda que ya tiene una profesión y que siempre ha querido dedicarse a la Policía.

Su abuelo intenta convencerlo asegurándole que en su actual trabajo apenas tiene posibilidades de seguir ascendiendo, mientras que, al frente del negocio familiar, tendría todo un imperio a su disposición.

"Piénsatelo y, cuando hayas tomado una decisión, me la cuentas", le dice el marido de Afet antes de marcharse.

Tras darle muchas vueltas a la propuesta, Mahir toma una decisión. Ser policía siempre ha sido su verdadera vocación y no está dispuesto a renunciar a la vida que ha elegido. Por este motivo, llama a su abuelo para comunicarle su respuesta.

"Me encanta mi vida y no quiero asumir la responsabilidad que me propones", le confiesa con total sinceridad.

Lo que Mahir desconoce es que Asaf ha recibido una inquietante llamada en la que le aseguran que Selim continúa con vida. Además, el desconocido lo amenaza: si su nieto sigue investigando la trama de corrupción relacionada con el delincuente, la vida del comisario podría correr un grave peligro.