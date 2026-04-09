Momento destacado
Valente liquida la deuda con Dionisio
Valente vuelve a recuperar poco a poco el prestigio que perdió. ¿Conseguirá mantener también a salvo el nombre de su hija Victoria?
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Valente le cuenta a su esposa Diana que todo San Agustín está hablando de Victoria. Pero no debe hacerle caso porque ellos conocen cómo es su hija.
Y además le cuenta otra cosa importante: Valente ya ha liquidado la deuda que tenía con el padre de su mujer Dionisio, gracias a un préstamo.
Eso quiere decir que ya Victoria no tendrá que trabajar para Alejandro y que ahora Valente vuelve a tener dinero.
¿Cómo afectará esto a la relación de Alejandro y Victoria?
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