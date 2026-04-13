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Lucrecia atropella a Victoria y la culpa la reconcome

Lucrecia y Déborah inician un plan para acabar con Victoria ¡y casi lo consiguen!

Lucrecia atropella a Victoria y se marcha del lugar dejándola inconsciente

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Victoria y Alejandro cada día están más enamorados. Se han reconciliado y entre ellos no dejan de sucederse románticos momentos, como este picnic en el campo en el que Victoria le muestra las especialidades que fabrica ella misma, como ese queso espectacular.

Lucrecia los observa desde detrás de un árbol muerta de celos y habla con Déborah que le dice que tienen que llevar a cabo un plan: atropellar a Victoria.

Victoria y Alejandro, cada día más unidos ante los celos de Lucrecia

Déborah todo lo hace por vengarse de Valente. Cree que él hizo desaparecer al hijo que tuvieron en común y ahora ella quiere que él experimente lo que es perder a una hija.

Déborah quiere vengarse de Valente haciéndole perder a una hija

Entonces cuando Victoria regresa a casa sola con el caballo, ¡Lucrecia la persigue y la atropella con el coche!

Por supuesto huye del lugar dejando a Victoria tendida en el suelo. Cuando Alejandro ve regresar solo el caballo de Valente que la acompañaba, acude a su encuentro y la encuentra en el camino sin conocimiento.

Victoria termina en el hospital mientras Lucrecia se debate en su cama entre el deber y el deseo de venganza. Está pensando en confesar que fue ella quien cometió el atropello, pero Déborah la convence de que no lo haga.

Alejandro acompaña a Victoria en el hospital

¿Se enterarán los demás que lo sucedió en realidad? ¿Recordará Victoria algo cuando se despierte?

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