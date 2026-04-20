Gabino ya sabe que Déborah es su verdadera madre ¡y no lo soporta!

Delfino abraza a su hijo Gabino como si fuera a despedirse de él y le pide que se reúna con el resto de la familia. Tiene algo que decirle. Valente enfrenta a Delfino y le pregunta cómo pudo hacerle algo así, entregarle su hijo vivo a otra persona, a quien siempre lo ha considerado un amigo en quien confiar, no como un empleado.

Déborah está dispuesta a denunciar a Delfino y a quien sea necesario para que pague por todos los años que estuvo alejada de su hijo. Ahora quiere recuperarlo, explicarle lo que pasó y recuperar el tiempo perdido con él.

Pero primero tiene que saber quién es.

Gabino entra en el salón, desconcertado al ver a tanta gente y entonces Delfino lo confiesa delante de todos: “Es él”. ¡Nadie puede creerlo! Gabino ni siquiera entiende por qué está ahí y lo que hace es enfrentar a Déborah pensando que quiere despreciarlo una vez más por amar a Ámbar.

Ni Valente ni Déborah se atreven a decir en voz alta lo que están pensando: ¡todos estos años han estado junto a Gabino sin saber que era su hijo!

Al final es Valente el que le cuenta la verdad. No le permite que siga hablando en mal término a Déborah porque ¡ella es su verdadera madre!

Delfino le cuenta toda la historia. Que su patrón Fernando Pérez-Soler le arrancó de los brazos de Déborah y que, como su hijo con Carmen falleció, para salvarlo la vida puso a Gabino en los brazos de su mujer, mientras el bebé muerto se lo entregó a Valente.

Gabino no puede creerlo y reacciona muy mal ante la noticia. No parece que vaya a estar dispuesto a aceptar a sus nuevos padres y además desprecia a Delfino por haberlo engañado. Solo puede alejarse de ellos y llorar mientras intenta poner en orden sus pensamientos.

Ahora Déborah está destrozada. Su hijo Gabino no la quiere y su sobrino Alejandro está ahí para cuidarla y apoyarla. Pero a Déborah la reconcome los malos comportamientos que ha tenido hacia Gabino, sobre todo por su relación con Ámbar, y que hacen que el joven la tenga tanta manía.

¿Conseguirá un acercamiento con él en esas condiciones? Ella se da cuenta de que por todo lo que hizo y le dijo seguro que Gabino la odia.

Pero entonces la mujer piensa algo, ¿y si Gabino prefiere quedarse con Valente? No va a permitir que le vuelva a quitar a su hijo así que va a hacer todo lo posible para que Gabino odie a Valente. Ella sigue pensando que él tiene la culpa de todo.