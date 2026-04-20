Me atrevo a amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Gabino ya sabe que Déborah es su verdadera madre ¡y no lo soporta!

Delgino reúne a todos y les cuenta a Déborah, a Valente y a Gabino que el joven es el que hijo que perdió la mujer.

Gabino ya sabe que Déborah es su verdadera madre

Publicidad

Nova
Publicado:

Delfino abraza a su hijo Gabino como si fuera a despedirse de él y le pide que se reúna con el resto de la familia. Tiene algo que decirle. Valente enfrenta a Delfino y le pregunta cómo pudo hacerle algo así, entregarle su hijo vivo a otra persona, a quien siempre lo ha considerado un amigo en quien confiar, no como un empleado.

Gabino ya sabe que Déborah es su verdadera madre

Déborah está dispuesta a denunciar a Delfino y a quien sea necesario para que pague por todos los años que estuvo alejada de su hijo. Ahora quiere recuperarlo, explicarle lo que pasó y recuperar el tiempo perdido con él.

Pero primero tiene que saber quién es.

Gabino entra en el salón, desconcertado al ver a tanta gente y entonces Delfino lo confiesa delante de todos: “Es él”. ¡Nadie puede creerlo! Gabino ni siquiera entiende por qué está ahí y lo que hace es enfrentar a Déborah pensando que quiere despreciarlo una vez más por amar a Ámbar.

Ni Valente ni Déborah se atreven a decir en voz alta lo que están pensando: ¡todos estos años han estado junto a Gabino sin saber que era su hijo!

Al final es Valente el que le cuenta la verdad. No le permite que siga hablando en mal término a Déborah porque ¡ella es su verdadera madre!

Gabino no acepta que Déborah sea su madre

Delfino le cuenta toda la historia. Que su patrón Fernando Pérez-Soler le arrancó de los brazos de Déborah y que, como su hijo con Carmen falleció, para salvarlo la vida puso a Gabino en los brazos de su mujer, mientras el bebé muerto se lo entregó a Valente.

Gabino no puede creerlo y reacciona muy mal ante la noticia. No parece que vaya a estar dispuesto a aceptar a sus nuevos padres y además desprecia a Delfino por haberlo engañado. Solo puede alejarse de ellos y llorar mientras intenta poner en orden sus pensamientos.

Ahora Déborah está destrozada. Su hijo Gabino no la quiere y su sobrino Alejandro está ahí para cuidarla y apoyarla. Pero a Déborah la reconcome los malos comportamientos que ha tenido hacia Gabino, sobre todo por su relación con Ámbar, y que hacen que el joven la tenga tanta manía.

Déborah teme que Gabino la odie por cómo se portó con él

¿Conseguirá un acercamiento con él en esas condiciones? Ella se da cuenta de que por todo lo que hizo y le dijo seguro que Gabino la odia.

Pero entonces la mujer piensa algo, ¿y si Gabino prefiere quedarse con Valente? No va a permitir que le vuelva a quitar a su hijo así que va a hacer todo lo posible para que Gabino odie a Valente. Ella sigue pensando que él tiene la culpa de todo.

Nova» Series» Me atrevo a amarte» Mejores momentos

Publicidad

Series

Gabino ya sabe que Déborah es su verdadera madre

Gabino ya sabe que Déborah es su verdadera madre ¡y no lo soporta!

Alberto pide a Bárbara quedarse con Cindy, la hija de Cristina

Alberto pide a Bárbara quedarse con Cindy, la hija de Cristina

Carlos se queda en silla de ruedas

Gloria y Carlos pagan por todos sus crímenes y delitos

Tülin muere al descubrir que su hija está viva
Momento destacado

Tülin fallece en el hospital tras descubrir que su hija está viva

Carmen ya sabe toda la verdad: su verdadero hijo murió
Momento destacado

Carmen no es capaz de perdonar a Delfino: ¡él cambio le dio el hijo de otra!

Dionisio revela que el bebé de Déborah lo tiene Delfino
Momento destacado

Dionisio revela que el bebé de Déborah lo tiene Delfino

El plan de Dionisio es ayudar a Déborah a que encuentre a su hijo para que ella los ayude a recuperar el rancho y quitarse del medio a Alejandro.

Cristina muere en el incendio que provocó para acabar con Ana
Momento destacado

Cristina muere en el incendio que provocó para acabar con Ana

Cristina busca a Ana y descarga toda su ira acumulada contra ella. ¡Pierde la cabeza de manera definitiva e intenta matarla!

Ana y Alberto se dan el sí quiero por fin

Ana y Alberto se dan el sí quiero ¡por fin!

Ceylin, atormentada por sus recuerdos, ¡descubre que pudo conocer a Ilgaz hace años!

Ceylin, atormentada por sus recuerdos, ¡descubre que pudo conocer a Ilgaz hace años!

Alejandro pide a Victoria que se case con ella

Alejandro pide a Victoria que se case con él en un lugar muy especial

Publicidad