Dionisio revela que el bebé de Déborah lo tiene Delfino

Dionisio está enfadado porque con el matrimonio de Alejandro y Victoria se mete en la familia de Valente y entonces no podrán hacerse con el rancho.

El plan de Dionisio es encontrar al hijo perdido de Déborah, porque así le entregará el pagaré.

Lito le ayudó a Victoria a rescatar a Alejandro para ganarse su confianza por lo que ahora Lito pide a Dionisio que colabore con él.

En la comida de celebración por la boda, Dionisio aprovecha delante de toda la familia para confesar que el culpable de la desgracia de dos familias fue ¡Delfino!

Confiesa que el bebé que nació de Déborah el patrón se lo entregó a su hombre de confianza. Delfino llora y asegura que todo lo hizo por salvarle la vida al niño que ahora está bien.

Déborah le pide a gritos que le revele ya dónde lo llevó. Valente no puede creerlo. Se esta enterando de todo en ese momento. Pero Déborah sigue sin creerlee Piensa que Delfino lo está encubriendo porque es fiel a su señor.