Me atrevo a amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Diana Paz consuela a Victoria: ella entiende muy bien lo que es perder a un animal tan cercano

Victoria y Diana comparten ahora una historia similar: las dos perdieron a un animal que lo significaba todo para ellas. Eran mejores amigos.

Victoria está destrozada después de la muerte de su yegua

Publicidad

Nova
Publicado:

Diana consuela a Victoria. Su hija está destrozada después de la muerte de su yegua Briosa.

Todo el mundo le dice que lo siente pero en realidad pocos pueden entender lo que está experimentando de verdad dentro de su corazón.

Pero su madre sí. Diana Paz se acerca a su hija que está tumbada en la cama sin parar de llorar y le cuenta una emotiva historia.

Ella de pequeña tuvo un conejo, dice que era blanco, no muy diferente a otros, pero para ella era muy especial y tenían una relación muy cercana.

Por eso cuando murió se escondía para llorar, porque pensaba que nadie iba a entender lo que sentía al haber perdido una parte tan importante de sí misma.

Hasta que alguien le dijo que no debía avergonzarse por ello, porque la muerte forma parte de la vida pero lo importante son los recuerdos que quedan para siempre juntos

Nova» Series» Me atrevo a amarte» Mejores momentos

Publicidad

Series

¡Ceylin se reencuentra con Ilgaz! ¿Es real esta vez o tampoco?

¡Ceylin se reencuentra con Ilgaz! ¿Es real esta vez o tampoco?

Valente prohíbe a Alejandro ver más a Victoria

Valente prohíbe a Alejandro ver más a Victoria

Alberto sueña con Nueva York ¡y planea viajar allí para buscar respuestas!

Alberto sueña con Nueva York ¡y planea viajar allí para buscar respuestas!

¡Ceylin está embarazada!
Momento destacado

¡Ceylin está embarazada!

Victoria está destrozada después de la muerte de su yegua
Momento destacado

Diana Paz consuela a Victoria: ella entiende muy bien lo que es perder a un animal tan cercano

Tania le dice a Alberto que no se tome las pastillas que le da Cristina
Momento destacado

Tania le dice a Alberto que no se tome las pastillas que le da Cristina

Tania escucha que Cristina se dio cuenta de que Alberto no está tomando sus pastillas y le advierte. ¡Quieren subirle la dosis para mantenerlo quieto!

Bárbara se divorcia de Enrique que, ya libre, ¡vuelve a los brazos de Valeria!
Momento destacado

El prometido de Valeria ve cómo se besa con Enrique que ya está divorciado

Bárbara se divorcia de Enrique y él aprovecha para decirle un montón de cosas feas que lleva años callando, como que prefiere a Valeria antes que a ella.

¡Turgut Ali y Ömer son detenidos!

¡Turgut Ali y Ömer son detenidos por el asesinato de Ilgaz!

Leyla frena el plan de Tufan y le obliga a elegir: entregarse o pagar las consecuencias

Leyla frena el plan de Tufan para encubrir la muerte de Hilmi y le obliga a elegir: entregarse o pagar las consecuencias

Leona elige a sus hijos y deja atrás el amor: repasamos los mejores momentos del último capítulo

Leona elige a sus hijos y deja atrás el amor de David y Gael: repasamos los mejores momentos del último capítulo

Publicidad