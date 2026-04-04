Diana Paz consuela a Victoria: ella entiende muy bien lo que es perder a un animal tan cercano

Diana consuela a Victoria. Su hija está destrozada después de la muerte de su yegua Briosa.

Todo el mundo le dice que lo siente pero en realidad pocos pueden entender lo que está experimentando de verdad dentro de su corazón.

Pero su madre sí. Diana Paz se acerca a su hija que está tumbada en la cama sin parar de llorar y le cuenta una emotiva historia.

Ella de pequeña tuvo un conejo, dice que era blanco, no muy diferente a otros, pero para ella era muy especial y tenían una relación muy cercana.

Por eso cuando murió se escondía para llorar, porque pensaba que nadie iba a entender lo que sentía al haber perdido una parte tan importante de sí misma.

Hasta que alguien le dijo que no debía avergonzarse por ello, porque la muerte forma parte de la vida pero lo importante son los recuerdos que quedan para siempre juntos