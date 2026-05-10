Déborah intenta intimar con Valente drogándolo y Diana los descubre

Valente habla con Victoria y le dice que va a hablar con Efrain. Piensa que ha estado acosando a su mujer y que él era su amigo. Pero Victoria le deja claro que Diana no le ha engañado con él.

En cambio ¡Diana encontró a Valente en la cama con Déborah! Nada era lo que parecía pero Déborah consiguió tirar a Valente sobre la cama e intentar besarlo entre palabras de amor y pasión.

Cuando Diana la sorprendió, se enfrentó a Déborah. Se la encontró en su cuarto metida en su cama ¡y Valente no se acuerda de nada! Le dio un té y se empezó a encontrar mal. ¡El té llevaba algo!

Pero Diana la puso en su lugar. Valente no se lo cree porque su mujer no le ha reclamado nada y Victoria le confirma que no lo hizo porque sabe que no fue su culpa, sino de Déborah. Incluso Diana se quedó toda la noche cuidándolo.

A Déborah le están saliendo las cosas regular últimamente. De hecho, se enfrenta otra vez con Alejandro al que le dice que menos mal que su madre no vive para ver lo que está haciendo: acercarse a Valente Pérez-Soler.

Él sigue defendiendo que el hombre es inocente y no debe destrozar su matrimonio. Y le avergüenza que se metiera en su habitación. Déborah sigue defendiendo que Valente todavía lo ama y además le dice a Alejandro que cuando la familia Pérez-Soler lo destruya, no va a salvarlo.

Aunque Alejandro tiene claro que la que está falta de amor es su tía.