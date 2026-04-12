Déborah se enfrenta a Carmen: piensa que intercambiaron sus bebés

Carmen se cruza con una tarotista y le dice que tenga cuidado que debe protegerse del mal del pasado que la persigue. Carmen asegura que no cree en esas cosas pero la mujer le recomienda que devuelva las cosas que no son suyas.

Lo que no sospecha Carmen es que Déborah es quien va a traerle problemas. Llama a la puerta de Carmen y le grita diciendo que le cuente qué hizo con su hijo, a quién ayudó para que se lo robaran.

Déborah piensa que ella estaba ahí y tiene que saberlo pero Carmen le explica que ella también estaba dando a luz en esos momentos porque se le adelantó el parto porque la arrastró un caballo.

Déborah lo recuerda pero se pregunta: si Carmen estaba inconsciente ¿cómo parió en esas condiciones? Carmen dice que el hijo nació con el favor de Dios.

Y Déborah dice que escuchó a la partera decir que Carmen tardó mucho tiempo en recobrar el conocimiento, así que no le cuadra la historia que cuenta Carmen.

Pero ella insiste en que su hijo nació bien y no mal como todo el mundo creía. Y Déborah le pregunta cómo lo sabe si ella no lo vio nacer. Y cómo puede estar segura de que ese hijo que le pusieron en sus brazos no era el suyo.

Déborah entonces se pregunta ¿y si alguien cambió los bebés?

Lo que Carmen no sabe es que en efecto ¡su hijo murió al nacer y a ella le entregaron el bebé de Déborah!

El único que lo sabe es Delfino, el marido de Carmen, que lleva guardando silencio todos estos años por respeto a su patrón, el fallecido Fernando Pérez-Soler, padre de Valente.