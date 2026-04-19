Carmen no es capaz de perdonar a Delfino: ¡él cambio le dio el hijo de otra!

La verdad ha salido a la luz. Dionisio reveló delante de todos que Delfino se quedó con el bebé de Déborah. La que todavía no lo sabe es Carmen, que entra a servir la comida y se encuentra con la terrible situación. Y al final ella es la principal afectada.

Acaba de descubrir que el niño que ella dio a luz murió y que en su lugar su marido Delfino le robó el bebé que acababa de tener Déborah y se lo puso en sus brazos. Ahora ese niño es ¡su Gabino!

Carmen no puede creer cómo Delfino pudo hacerle eso y causarle ahora tanto dolor. Aunque el hombre intenta explicarle que lo hizo por no verla sufrir, ocultándole que el hijo que nació de sus entrañas estaba muerto. Pero Carmen no entiende que fuera en contra de la ley de Dios y de la naturaleza.

Así le pide a Dios que por favor perdone a su marido ¡porque ella no puede!

La mujer no para de llorar desconsolada por muchos motivos. No puede soportar que su marido le haga hecho tanto daño, y además tiene que pensar que su hijo biológico está muerto y que va a perder a Gabino, puesto que no es hijo de ella aunque lo haya criado como tal sin saberlo.

¿Qué pasará con Gabino, ahora que ya es mayor? ¿Qué planes tendrá Déborah?