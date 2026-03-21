Me atrevo a amarte

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Ángel y Marisol ¡se besan por primera vez!

Ángel y Marisol ¡se besan por primera vez!

Ángel pide disculpas a Marisol y le muestra que sus intenciones con ella son buenas. ¡Se está enamorando de la hermana de Victoria!

Ángel y Marisol ¡se besan por primera vez!

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Después del encontronazo que tuvieron, Ángel busca a Marisol para pedirle perdón.

El joven insiste que lo que siente por ella es de verdad, aunque la chica no está convencida: piensa que le dirá lo mismo a todas las mujeres con las que ha salido.

Pero Ángel le pone una prueba: es capaz de ir a hablar con su padre en ese mismo momento para pedirle salir con ella.

Pero Marisol sabe que no es buena idea porque su padre es un hombre muy serio. De hecho, no comprende por qué tiene tanta desconfianza hacia Ángel y hacia Alejandro.

Al final, las intenciones de Ángel le suenan sinceras a Marisol y ¡se besan!

La chica corre a su habitación sin poder creerse lo que acaba de suceder mientras Ángel va a contárselo a Ámbar que está loca de alegría por él.

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