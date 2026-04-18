Ángel y Alejandro son secuestrados a cambio de dinero

Victoria ya está en casa. Después de su atropello y su paso por el hospital tenía muchas ganas de estar de regreso en la hacienda con su familia.

Pero no es la única buena noticia del momento: ¡Ángel pide casarse a Melisa!

De pronto la familia Pérez-Soler tiene mucho que celebrar pero entonces ocurre algo.

Alejandro y Ángel han desaparecido. Los dos se fueron de la hacienda de pronto sin despedirse y no contestan a las llamadas. Nadie sabe nada de ellos. Poer la situación real es que ¡los han secuestrado!

Saben que es el nuevo dueño del rancho La Paz y van a pedir un rescate por ellos. Alejandro ofrece negociar él mismo porque es el único que tiene control sobre las cuentas de la empresa. Los hombres de Dionisimo encabezados por el tío Pietro los ha secuestrado, nadie sabe que los tiene ahí escondidos y quieren ganar todo el dinero que puedan con ello.

Así que los secuestradores hacen caso a Alejandro y van a su coche a por su teléfono móvil para que les pueda transferir el dinero que los libere. Pero Alejandro aprovecha la ocasión para enviar un mensaje de socorro a Victoria.

Mientras tanto en la hacienda, las chicas se ponen en marcha y salen al campo a buscar a Alejandro y Ángel. Valente se ofrece a ir a buscar a los chicos a Las Minas, la ubicación que Alejandro envió para que fueran a socorrerlos. Pero Victoria avisa de que también ella va a ir a la zona. Mientras hablan por teléfono ¡Victoria encuentra el coche de Alejandro!

Cuando se encuentran, Valente intenta convencer a su hija de que no está del todo recuperada de su atropello y debe cuidarse, pero ella no está dispuesta a irse a casa sin su amado.

Los secuestradores empiezan a ponerse nerviosos porque el dinero no les llega y Alejandro avisa de que al ser una gran cantidad de dinero la transferencia tarda en llegar, pero ellos se ponen más agresivos y Alejandro aprovecha para atacarlos. ¡Se produce un forcejeo! Ángel intenta avisarlo pero entonces ¡se produce un disparo!

Valente, Marisol y Victoria lo escuchan desde fuera y la muchacha echa a correr hacia las minas. ¿Quién habrá disparado a quién? ¿Estará Alejandro herido?