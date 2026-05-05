Confirmado: Ángel es el padre de Romina y tanto él como Marisol están encantados

Ángel nunca se imaginó que tenía una hija, pero ahora está encantado con Romina. Es una gran niña y debe centrarse en su nueva paternidad. Marisol de hecho le dice que no culpe solo a Lidia si él tampoco tuvo cuidado. Por una parte él está encantado con Romina, y por otro le asusta tanta responsabilidad.

Marisol siente mucha ternura de la niña y se siente comprometida con ella, porque Romina le contó que su madre siempre le deja al cuidado de otras personas. Y Marisol, que además es trabajadora social, no cree que Lidia vaya a trabajar su desapego, Romina sufre de abandono y ahora solo los tiene a ellos.

Porque la prueba de paternidad ha confirmado que ¡Ángel es el padre de Romina!

Ahora la pareja va a disfrutar de su nuevo miembro mientras ya piensan en ampliarla teniendo un hijo de los dos.