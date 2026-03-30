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Alejandro proclama delante de todos que no ama a Lucrecia

Déborah ya lo tenía todo planeado para anunciar el compromiso de Alejandro y Lucrecia pero él se niega.

Alejandro proclama delante de todos que no ama a Lucrecia

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Déborah se presenta con Lucrecia en la fiesta buscando a Alejandro porque lo están esperando para anunciar su compromiso.

Pero Alejandro lo tiene claro: no va a casarse con ella porque no la ama. A pesar de que hayan tenido relaciones en el pasado él ahora ha tomado otra decisión.

Su tía le reprocha que la está dejando en mal lugar delante de todo el mundo.

Alejandro le pide perdón a Lucrecia por no haber sido claro desde que fue a San Agustín diciçendole que no hay nada entre ellos dos, porque no encontró el momento de habalar a solas.

¡Él no imaginaba que iban a planear un compromiso que no existe! Porque no hay amor entre ellos. ¡Al menos por su parte!

Y cuando Lucrecia le pregutna por qué la desprecia piensa que es por Victoria.

La hija de Valente callada mientras tiene lugar toda la conversación pero al final termina involucrada cuando Lucrecia la culpa directamente de ir a por un hombre que ya tenía mujer.

¡Y la golpea! Victoria se defiende y cuando Alejandro intenta poner paz Déborah le dice que a quien debe culpar no es a Lucrecia sino a Victoria.

¡Menudo escándalo han montado!

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