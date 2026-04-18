Me atrevo a amarte

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Alejandro pide a Victoria que se case con él en un lugar muy especial

Después del susto del atropello y el secuestro, Alejandro se ha dado cuenta de que quiere pasar desde ya la vida junto a Victoria.

Alejandro pide a Victoria que se case con ella

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Después de que Victoria junto con Marisol y Valente consiguiesen liberar a Alejandro y Ángel, todos respiran más tranquilos.

Y Alejandro aprovecha la ocasión para citar a Victoria en un lugar especial: en el lugar en el que se encontraron por primera vez.

Allí él estuvo a punto de atropellarla a ella mientras se preocupaba más por Briosa que por ella misma. Por eso Alejandro escoge ese lugar, para que el alma de la yegua pueda estar presente en ese momento tan especial.

Alejandro piensa después del secuestro de que la vida te puede cambiar en un momento. Y no quiere esperar más para ¡pedirle a Victoria que se case con él!

Cree que nacieron para estar juntos y si ambos lo tienen claro deberían estarlo dede ya.

Victoria le da la gran noticia a su padre Valente. Y él se alegra mucho por ella. Y le pide que tenga cuidado con Déborah.

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Pero les desea toda la felicidad del mundo yu Victoria está convencida de que su amor podrá con todo.

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