Alejandro consigue sacar a Valente de la cárcel: era inocente

Valente fue detenido y ahora permanece entre rejas. Diana acude a visitarlo todos los días para llevarle el calor que sienten por él en casa. Mientras, Victoria sigue adelante con la hacienda y Valente confía en ella.

Alejandro y Ángel no paran hasta encontrar al verdadero culpable del delito por el que Valente fue encarcelado.

Pero el señor Pérez-Soler no quiere salir de la cárcel solo porque paguen su fianza hasta que se demuestre su inocencia. ¡No piensa pagar por su libertad! No quiere que todo el mundo mire a su familia como si fueran criminales, pensando que solo salió de la cárcel por pagar.

Entonces Victoria entra llena de júbilo y le dice que Alejandro ha arriesgado su vida para demostrar su inocencia.

¡Valente no puede creerlo! No pensó que se preocupara por él de verdad, sino que solo quería vengarse como Déborah.

Diana lo convence también de que Alejandro no es ningún desalmado. ¡Él y Ángel han conseguido que esta pesadilla termine y que Valente salga con la frente en alto!

Por fin puede reunirse con todas las mujeres de su familia.