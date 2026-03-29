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Alejandro avisa a Déborah: no va a vengarse de los Pérez-Soler

A Déborah no le ha gusta nada la decisión que ha tomado su sobrino. Ella quiere encontrar a su hijo vivo.

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Alejandro y Déborah tienen una conversación muy importante por delante.

Déborah le pide a Alejandro que le venda a Dionisio el pagaré firmado por Valente Pérez-Soler, pero él se niega en rotundo.

A la mujer le parece una buena manera de vengar la muerte de su madre: entregarle la hacienda de Valente a su suegro, pero él le asegura que no porque ha tomado una decisión: ¡Alejandro abandona el plan de venganza!

Déborah le pregunta si va a romper la promesa que le hizo a su madre y él le cuenta que no, porque quería hacer pagar al culpable de su muerte y ese fue Fernando Pérez-Soler, que ya está muerto.

¡Ella sabía que Valente no tuvo la culpa! Y Alejandro se lo pregunta de manera directa. ¡Tiene que recordar que trató de salvarlos de los perros!

Déborah le advierte de que Victoria y su padre solo quieren engañarlo para recuperar su hacienda y lo peor es que él se está dejando manipular. Pero Alejandro insiste en que Victoria le está abriendo los ojos.

Ámbar lo escucha todo detrás de la puerta. ¡Ella también sabe ahora que Valente le salvó la vida!

Alejandro le dice a Déborah que respecto al rancho no va a hacer tratos con Dionisio. Y su tía le pide que no le de la espalda en eso. Porque Dionisio es el único que sabe dónde está la partera que la atendió en el parto y que sabrá dónde está su hijo.

¡Las cosas se están poniendo muy tensas entre tía y sobrino!

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