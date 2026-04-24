Los bailes de Nur: así celebra sus jugadas más retorcidas en Leyla

Nur tiene una forma muy clara de celebrar sus victorias: bailando. Y no es algo puntual, lo hace cada vez que consigue salirse con la suya.

Uno de los momentos más llamativos ocurre en la fiesta de henna de Serap. Nur se lanza a la pista junto a Tufan justo después de lograr lo que buscaba: que Serap, de la que él sigue enamorado, termine casándose con Yilmaz. Pero no se queda ahí. Baila delante de ella para provocar sus celos y dejar claro quién ha ganado.

En otro de los vídeos, la situación es diferente, pero el resultado es el mismo. Nur no consigue comprar un jarrón muy valioso en una subasta y no puede evitar enfadarse al ver que su amiga Arzu se lo lleva. Entonces idea un plan: le regala una columna inestable que, con un mando, acaba moviéndose. Cuando Arsu coloca el jarrón encima, este se cae y se rompe en mil pedazos. Y, una vez más, Nur lo celebra bailando.

El tercer momento ocurre en una fiesta benéfica en el vertedero. Allí, Nur quiere dar buena imagen ante la prensa. Aunque no soporta a los niños, decide bailar con ellos para aparentar cercanía y conseguir que hablen bien de ella. Todo forma parte de su estrategia.

Tres escenas distintas, pero un mismo patrón: Nur baila cada vez que gana.