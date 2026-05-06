La desgarradora despedida de Leyla a Civan

La muerte de Civan ha dejado a su familia completamente destrozada, especialmente a Leyla. Él era el amor de su vida y soñaba con un futuro junto a ella. La joven llora desconsoladamente sobre la tumba de su marido y, en medio del dolor, recuerda a la niña que fue lamentándose también por su pérdida.

La amiga de Fidan revive las últimas palabras que Civan le dedicó antes de morir. Él le pidió que no llorara por su ausencia y que, en su lugar, recordara todos los momentos felices que compartieron juntos. "Mira las estrellas y regálame una sonrisa", le dijo a su mujer.

Ahora, Leyla debe aprender a vivir sin él y no será nada fácil. Civan lo era todo para ella… y también para Nur, que no puede sacárselo de la cabeza y siente su presencia en todas partes.

Diez días después, Leyla decide empezar una nueva vida lejos de Estambul. Se despide de sus amigos y también de Güzide, que abandona el vertedero junto a los niños a los que cuidaba. A partir de ahora vivirán en la fundación Cino, el proyecto que Civan creó para ayudar a los pequeños sin hogar. "Tendrán salud y una buena educación", le asegura Leyla.

Por otro lado, la familia Yildiz abandona la mansión en la que ha vivido toda la vida, ahora en manos de Nur. Antes de separarse de su hija, Nur le pide a Tufan que cuide de Ipek y le dé la vida que ella no ha sabido ofrecerle. La niña se marcha entre lágrimas, incapaz de separarse de su madre.

Más tarde, Leyla recoge a su hermana y se despide de Nur. Antes de decirle adiós, la madre de Civan reflexiona sobre todo lo ocurrido y reconoce que ambas tienen mucho en común: las dos se dejaron arrastrar por la ira y la ambición… y ahora están completamente solas.