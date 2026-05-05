Trágico final para Civan: fallece pese a los desesperados intentos de Leyla y Nur por salvarle

Cuando todo parecía perdido para Civan, Nur descubre que tiene una hermana y que sus padres biológicos pertenecen a una poderosa familia de Estambul. Esta le propone un trato tan impactante como peligroso: ayudará con el tratamiento del joven… si Nur acaba con la vida de un miembro de su familia.

La propuesta cobra sentido cuando le revela que un tío suyo sufrió el mismo tipo de cáncer y logró curarse gracias a un medicamento desarrollado en Suiza, diseñado según el perfil genético de cada paciente. La pregunta es inevitable: ¿aceptará Nur el trato para salvar a su hijo?

Sin perder tiempo, la ex de Tufan se pone en contacto con Leyla para contarle que existe una posible cura. Sin embargo, la chef no se muestra optimista, especialmente después de que el médico confirmara que ya era demasiado tarde para Civan.

Aun así, Nur insiste: no pueden rendirse. Ambas acuden al especialista para hablarle del tratamiento suizo, pero él les advierte que, aunque podrían realizar un análisis genético para intentar una terapia personalizada, se trata de un método experimental y sin garantías. "Como último recurso, podemos intentarlo", les dice.

Desesperadas, deciden seguir adelante… y consiguen el medicamento. Y, después Nur acaba asesinando a su propia hermana a cambio de dinero. Y, aun así, todo resulta en vano.

Civan no logra resistir y termina falleciendo, dejando a Leyla completamente destrozada. La familia, rota de dolor, se reúne al día siguiente para despedirse de él en un funeral marcado por las lágrimas, al que no faltan sus seres queridos, incluida su exnovia Ceren y Güzide.

Ni Leyla ni Nur pueden separarse de su tumba. Una tragedia que nos llena de tristeza y nos parte el corazón.