Paula Ferrer es la prometida de Esteban y la principal enemiga de Marcia

Paula es una mujer legante, ambiciosa y decidida y ve a Marcia como una amenaza para su futuro. Luchará por conservar el lugar que ha conseguido junto a Esteban, con quien se va a casar.

Paula no va a poner nada fácil la vuelta de Marcia a las vidas de los Lombardo. Ella quiere imponer sus propias reglas en La madrastra.

Está interpretada por la actriz Denia Agalianou.