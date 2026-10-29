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Paula Ferrer es la prometida de Esteban y la principal enemiga de Marcia

Paula va a ser la nueva mujer de Esteban Lobmbardo y por supuesto no puede ni ver a Marcia Cisneros.

Paula Ferrer es la prometida de Esteban y la principal enemiga de Marcia

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Paula es una mujer legante, ambiciosa y decidida y ve a Marcia como una amenaza para su futuro. Luchará por conservar el lugar que ha conseguido junto a Esteban, con quien se va a casar.

Paula no va a poner nada fácil la vuelta de Marcia a las vidas de los Lombardo. Ella quiere imponer sus propias reglas en La madrastra.

Está interpretada por la actriz Denia Agalianou.

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