Marcia Cisneros, la protagonista que vuelve para recuperar a sus hijos

Marcia es el personaje principal de La madrastra. Es una mujer fuerte, inteligente y decidida que pasa veinte años en prisión tras ser condenada injustamente por el asesinato de Nicolás Escalante.

Marcia está interpretada por la actriz Aracely Arámbula.

Al recuperar la libertad, Marcia regresa con un único objetivo: limpiar su nombre, descubrir al verdadero culpable y recuperar el amor de sus hijos.

Tras ser condenada injustamente a 35 años de prisión por el asesinato de Nicolás Escalante, Marcia Cisneros pierde a su familia cuando su esposo, Esteban Lombardo, la considera culpable y la acusa también de haberle sido infiel.

Veinte años después obtiene la libertad anticipada y regresa decidida a limpiar su nombre, descubrir quién asesinó realmente a Nicolás y recuperar el amor de sus hijos, que crecieron creyendo que su madre había muerto.

Para lograrlo, deberá enfrentarse a los secretos de quienes estuvieron presentes el día del crimen y desenmascarar al verdadero culpable.