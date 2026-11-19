Durante el desayuno, Sirin propone a Sühan y Cesur que pongan fecha a su boda. La hija de Tahsin tiene claro que esta vez quiere vestirse de novia y casarse lo antes posible, antes de que su incipiente barriga crezca demasiado.

La mujer de Kemal está entusiasmada con la noticia y desea que su íntima amiga celebre una boda por todo lo alto. Además, ¡quiere ser su testigo!

Más tarde, la pareja se acerca a la playa para desconectar y disfrutar de un momento a solas. Sühan le explica a Cesur que no tiene tiempo de encargar un vestido de novia a medida, por lo que tendrá que comprar uno ya confeccionado.

Sin embargo, Cesur no puede dejar de pensar en Riza, ahora que sabe que fue el responsable de la muerte de Adalet. Sühan teme que su novio vuelva a dejarse llevar por la venganza y no está dispuesta a permitir que nada arruine su felicidad.

"Me siento feliz por primera vez después de mucho tiempo y no dejaré que nada ni nadie lo estropee", le asegura la hermana de Korhan.

Decidida a centrarse en los preparativos de la boda, Sühan le pide a Cesur que la acompañe a elegir su vestido de novia. La joven se prueba varios modelos hasta que, finalmente, encuentran el perfecto.

¡Sühan está radiante! La pareja vive un momento de lo más romántico mientras sueña con darse el "sí, quiero".