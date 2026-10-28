Inés Lombardo, un ser de luz en La madrastra

Inés Lombardo es la hermana de Esteban en La madrastra. Le da vida la actriz Isadora González.

Es una mujer sensible, comprensiva yque, a diferencia de otros miembros de la familia, intenta mantener la armonía y apoyar a quienes quiere.

A lo largo de la historia se enfrenta a importantes conflictos familiares y guarda secretos que influirán en el desarrollo de la trama.

¿Es todo lo buena que parece? ¿Ayudará a Marcia?