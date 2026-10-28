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Inés Lombardo, un ser de luz en La madrastra

Es hermana de Esteban pero sus carácteres no tiene nada que ver.

Inés Lombardo, un ser de luz en La madrastra

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Inés Lombardo es la hermana de Esteban en La madrastra. Le da vida la actriz Isadora González.

Es una mujer sensible, comprensiva y conciliadora que, a diferencia de otros miembros de la familia, intenta mantener la armonía y apoyar a quienes quiere.

A lo largo de la historia se enfrenta a importantes conflictos familiares y guarda secretos que influirán en el desarrollo de la trama.

¿Es todo lo buena que parece? ¿Ayudará a Marcia?

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