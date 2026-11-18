Fausto y Daniela intentaron llevarse a Isabella lejos de México y de Memo peor la insistencia de la niña de querer volver a ver a Memo hizo que el viaje se anulara.

Daniela lleva a la niña a ver a Memo y entro los dos tiene lugar un bonito reencuentro, ya como padre e hija en toda regla.

Memo explica a Isabella toda su historia: qué pasó con su madre, cómo él se enteró de que ella existía.

Isabella se queda mucho más tranquila y Daniela también, de ver a la niña contenta.

Pero no se fía de Memo, así que le planta cara y le asegura que no le cree y que no va a dejar que se lleve a su hija.

Pero Memo también tiene algo que decirle: al ver la manera en la que se está comportando Daniela, ya no le parece bien que Isabella viva con ella y con Fausto y va a hablar con un abogado para recuperarla.

Memo piensa luchar por su hija y no va a permitir que se la vuelvan a arrebatar.