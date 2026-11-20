Daniela sigue pensando que Memo les mintió para quedarse con Isabella y que además trató fatal a Olivia, a la que dejó en la cárcel haciéndola creer que su hija había muerto. Pero Memo tiene la oportunidad de explicarle lo que en realidad pasó.

Al principio Daniela no le cree y piensa que sigue alargando su mentira. Pero Memo logra convencerla de que dice la verdad.

Le dice que el hombre que hizo daño a Olivia debió de ser otro, porque él no fue. Además, le confiesa que renunció a su amor porque Úrsula estaba embarazada porque la ama con toda su alma.

Daniela le cuenta que Fausto lo investigó y como no encontró nada rebuscó en el pasado de Olivia. Lo que más le duele a Memo es que hayan hecho pensar a Isabella lo peor de él.

Daniela termina por creer en él y Memo le dice que quiere hablar con su compañera de celda para entender lo que pasó: por qué terminó en la cárcel y quién le quitó a su hija de las manos.

Los dos terminan llevando la conversación a una mesa y ya sentados y calmados hablan del tema y acercan posturas. ¡Tanto que casi llegan a besarse!

Además, Isabella reconoce ante Daniela que echa de menos a Memo, los ratos que pasaban juntos, cómo jugaban.

¿Accederá Daniela a que su hija vuelva a pasar tiempo con su padre biológico?