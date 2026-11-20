Cemre y Reyhan sufren un aparatoso accidente de tráfico después de que el coche en el que viajan choque contra un autobús. La amiga de Emir conduce a gran velocidad y acaba perdiendo el control del vehículo.

Cemre es trasladada al hospital, donde permanece ingresada en cuidados intensivos. Sin embargo, nadie sabe qué ha ocurrido con Reyhan. La joven no figura como paciente en ningún centro hospitalario y su familia comienza a temerse lo peor.

La angustia se convierte en desesperación cuando encuentran el cadáver de una chica sin identificar que guarda un enorme parecido con la mujer de Emir. Todos creen que Reyhan ha fallecido en el accidente al encontrar la policía su bolso quemado en el lugar del accidente y lloran desconsolados su pérdida.

Pero, cuando la familia ya ha perdido toda esperanza, ¡ocurre lo inesperado! Reyhan aparece en el jardín de la mansión, sana y salva. Emir no puede contener la emoción al verla y se funde con ella en un abrazo interminable. "Si ya no pudiera volver a verte, no querría vivir", le confiesa profundamente emocionado.

La noticia de su regreso llena de felicidad a toda la familia, que sale a recibirla. Incluso Cavidan se alegra de verla con vida. Reyhan les explica que Cemre conducía demasiado rápido y que, asustada por su forma de conducir, le pidió que detuviera el coche para poder bajarse.

Y cuando parecía que el día no podía traer más alegrías, ¡Suna sorprende a todos con otra noticia maravillosa! La hermana de Emir anuncia que ha conseguido mover los dedos de sus pies.

Emocionada y agradecida por todo el apoyo que ha recibido de Reyhan, le dedica unas palabras que conmueven a toda la familia: "Tú eres lo mejor que nos ha pasado nunca".

Después de tanto sufrimiento, la felicidad vuelve a instalarse en la mansión.