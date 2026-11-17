Momento destacado
Daniela se lleva a Isabella lejos de Memo
El padre biológico de la niña no puede hacer nada por evitar que la separen de ella.
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Fausto ha logrado convencer a Daniela de que Memo no es la buena persona que aparentaba ser.
Daniela ha descubierto que todo lo que contó fueron mentiras y que solo quiso acercase a su familia para robar a su hija Isabella.
Por todo ello Daniela toma la decisión de ¡marcharse de México! Solo con la intención de que Memo no se acerque a su hija.
La niña todavía no sabe que Memo es su padre, pero cuando lo ve aparecer en el aeropuerto, se lanza corriendo a sus brazos para despedirse de él entre lágrimas.
La familia de Memo intenta consolarlo, pero él no puede dejar de pensar en todos los momentos felices que ha vivido junto a Isabella y en los que pensaba que les quedaban por vivir.
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