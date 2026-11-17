Fausto ha logrado convencer a Daniela de que Memo no es la buena persona que aparentaba ser.

Daniela ha descubierto que todo lo que contó fueron mentiras y que solo quiso acercase a su familia para robar a su hija Isabella.

Por todo ello Daniela toma la decisión de ¡marcharse de México! Solo con la intención de que Memo no se acerque a su hija.

La niña todavía no sabe que Memo es su padre, pero cuando lo ve aparecer en el aeropuerto, se lanza corriendo a sus brazos para despedirse de él entre lágrimas.

La familia de Memo intenta consolarlo, pero él no puede dejar de pensar en todos los momentos felices que ha vivido junto a Isabella y en los que pensaba que les quedaban por vivir.