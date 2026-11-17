Tras descubrir que su padre, Tahsin, no está enfermo y que su vida no corre peligro, Sühan decide distanciarse de él y darle una nueva oportunidad a su historia de amor con Cesur. La joven se instala en casa de su exmarido y ambos vuelven a dormir juntos.

Cesur intenta acercarse a Sühan en la cama, pero ella se muestra distante. Él le pide que sea más cariñosa y le recuerda todo lo que ha hecho por ella. Ha renunciado a su venganza contra Tahsin para apostar por su amor. Finalmente, consigue abrazarla y besarla, y ella se deja llevar.

Pero el momento más tierno llega cuando Cesur acaricia la barriga de Sühan, deseando sentir a su bebé. Un instante lleno de complicidad que demuestra lo mucho que significa para él formar una familia junto a la mujer que ama.

A la mañana siguiente, Sühan se despierta feliz y comparte con Sirin un precioso sueño que ha tenido. Estaba en un campo de flores junto a Cesur, que la cogía de la mano, le dedicaba unas románticas palabras y terminaba pidiéndole matrimonio.

Sirin está convencida de que ambos acabarán pasando por el altar. Sühan también desea que su historia tenga un final feliz, aunque teme que Cesur pueda estropearlo todo.

La emoción alcanza su punto máximo cuando la pareja acude a la primera ecografía de su bebé. Al escuchar por primera vez el latido de su corazón, Cesur no puede contener su felicidad. "Ahora soy el hombre más feliz del mundo", confiesa emocionado. ¿Conseguirán dejar atrás el pasado y formar la familia con la que tanto sueñan?